Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası
Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı yeni takımının formasını ilk kez giydi. Bordo-mavililerde 97 numaralı formayı giyen Yusuf'un forma numarası da belli oldu. İşte o fotoğraflar...
6 Ağustos 2019 Salı 08:49
Güncelleme: 06.08.2019 08:53
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Türkiye'ye ve Trabzonspor'a veda ederek Fransa'ya giden Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye'de yetişerek Avrupa'ya transfer olan en pahalı futbolcu olarak, yaklaşık 18 milyon Euro'luk rekor bir bonservis ücretiyle Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı yeni takımının formasını giydi.
Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve 7 yıl bordo mavili formayı giyen Yusuf yıllar sonra başka forma giydi.
Fransa'ya giderek sağlık kontrollerinden geçen Yusuf Yazıcı daha sonra kulüp tesislerini gezdi.
12 numaralı Lille formasını sırtına geçiren Yusuf'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.