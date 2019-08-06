Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
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Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille kulübüne transfer olan Yusuf Yazıcı yeni takımının formasını ilk kez giydi. Bordo-mavililerde 97 numaralı formayı giyen Yusuf'un forma numarası da belli oldu. İşte o fotoğraflar...
6 Ağustos 2019 Salı 08:49 Güncelleme: 06.08.2019 08:53
Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası

Türkiye'ye ve Trabzonspor'a veda ederek Fransa'ya giden Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi.

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Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası

Türkiye'de yetişerek Avrupa'ya transfer olan en pahalı futbolcu olarak, yaklaşık 18 milyon Euro'luk rekor bir bonservis ücretiyle Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı yeni takımının formasını giydi.

Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve 7 yıl bordo mavili formayı giyen Yusuf yıllar sonra başka forma giydi.

Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası

Fransa'ya giderek sağlık kontrollerinden geçen Yusuf Yazıcı daha sonra kulüp tesislerini gezdi.

Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi! İşte yeni numarası

12 numaralı Lille formasını sırtına geçiren Yusuf'un fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

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