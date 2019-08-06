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06 Ağustos 2019, Salı
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"Mikel için sabırsızım"

"Mikel için sabırsızım"

Nijeryalı Onazi, vatandaşı 'i ikna ettiğini açıkladı. gazetesine konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Mikel ile oynamak için sabırsızlanıyorum.

Nijeryalı Onazi, vatandaşı 'i ikna ettiğini açıkladı. gazetesine konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Mikel ile oynamak için sabırsızlanıyorum. Başkan benden Mikel için bilgi istedi ve ben de onu gelmesi için ikna ettim" dedi.
  1. 6.8.2019
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