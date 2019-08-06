Türkmen gerçeği - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Türkmen gerçeği

Türkmen gerçeği

Türkmen gerçeği

Bordo-mavililer, ile 'ta oynayacağı maçların kadrosunu 'ya bildirmişti. 24 kişilik kadroda 'in yer almaması şaşırtmıştı.

Bordo-mavililer, ile 'ta oynayacağı maçların kadrosunu 'ya bildirmişti. 24 kişilik kadroda 'in yer almaması şaşırtmıştı. 21 yaşındaki stoper altyapı kontenjanından kadroya girdi ancak bu UEFA'nın web sitesine eklenmedi. UEFA'ya bildirilen isimler arasında Yusuf Yazıcı'nın yer alması dikkat çekti
  1. 6.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkmen gerçeği haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN