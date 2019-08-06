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06 Ağustos 2019, Salı
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Sörloth bildirilecek

Sörloth bildirilecek

ekibi son olarak 'tan forvet 'ü aldı.

ekibi son olarak 'tan forvet 'ü aldı. Bordo-mavililerin, 23 yaşındaki Norveçli golcüyü 'ya bildireceği ve Prag sınavında oynatacağı belirtiliyor. Maça 24 saat kalana kadar yeni isimler bildirilebiliyor.
  1. 6.8.2019
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