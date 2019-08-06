UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
AEK'nın 29 kupası var YUNANISTAN temsilcisi AEK Athens'in 43 milyon euro'luk takım değeri bulunuyor. Yaş ortalaması 25.2 yaş ortalaması ile dikkat çeken AEK, kulüp tarihinde 29 kupa kazandı. Geçen sezonu 57 puanla 3. sırada bitiren sarı-siyazlılar maçlarını 69 bin 168 kişilik Olimpiyat Stadı'nda oynuyor.
CRAİOVA GENÇ TAKIM
ROMANYA temsilcisi Craiova'nın takım değeri 23 milyon euro. Craiova, 24.3 yaş ortalamasıyla mücadele ediyor. Tarihinde 11 kupa kazanan Craiova, maçlarını 30 bin kapasiteli İon Oblemenco Stadı'nda oynuyor. Mavi-beyazlılar, ilk 4 haftası geride kalan Romanya Ligi'nde 3 galibiyet aldı ve bir kez kaybederek 9 puan topladı. Üçüncü sırada yer alıyor.
- 6.8.2019
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Trabzonspor'un yeni golcüsü Alexander Sörloth coşkuyla karşılandı
Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
Ya AEK ya Craiova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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