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06 Ağustos 2019, Salı
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Kontralara dikkat

Kontralara dikkat

, 'nde ile perşembe günü oynanacak maç öncesinde öğrencilerini uyardı.

, 'nde ile perşembe günü oynanacak maç öncesinde öğrencilerini uyardı. Çekya ekibinin kontra ataklarına ve hızlı oyuncularına dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Topu kaptırdığımız zaman karşımızda hızlı geçiş hücumları yapmaya çalışan bir takım olacak. Rakibimizde Tal Ben Haim ve Srdjan Plavsic gibi hızlı isimler var. Bu yüzden onlara göz açtırmamalıyız. Orta sahanın hakimiyetini ele geçirirsek bizim için daha rahat bir maç olur."
  1. 6.8.2019
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