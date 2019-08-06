Yusuf Yazıcı: Gücümün desteğiniz olacağını biliyorum
Trabzonspor'dan ayrılarak Fransız ekibi Lillle'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı, eski kulübü için bir veda mesajı yayınladı. Milli yıldız, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek "Gücümün desteğiniz olacağını biliyorum" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferi bugün resmiyet kazandı. Milli yıldız, yeni takımıyla 5 yıllık sözleşmeye imza atarken, bordo-mavili camia için de bir veda mesajı paylaştı.
İşte Yusuf Yazıcı'nın o paylaşımı;
- 06.08.2019
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Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
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4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
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