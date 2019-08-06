Yusuf Yazıcı: Gücümün desteğiniz olacağını biliyorum

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferi bugün resmiyet kazandı. Milli yıldız, yeni takımıyla 5 yıllık sözleşmeye imza atarken, bordo-mavili camia için de bir veda mesajı paylaştı.

İşte Yusuf Yazıcı'nın o paylaşımı;



