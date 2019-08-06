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06 Ağustos 2019, Salı
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: Gücümün desteğiniz olacağını biliyorum

Yusuf Yazıcı: Gücümün desteğiniz olacağını biliyorum

'dan ayrılarak Fransız ekibi Lillle'in yolunu tutan , eski kulübü için bir veda mesajı yayınladı. Milli yıldız, kendisini destekleyenlere teşekkür ederek "Gücümün desteğiniz olacağını biliyorum" ifadelerini kullandı.

'un başarılı futbolcusu 'nın Lille'e transferi bugün resmiyet kazandı. Milli yıldız, yeni takımıyla 5 yıllık sözleşmeye imza atarken, bordo-mavili camia için de bir veda mesajı paylaştı.

İşte Yusuf Yazıcı'nın o paylaşımı;


  1. 06.08.2019
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