Trabzonspor'dan bir transfer bombası daha! Mikel'in ardından... Son dakika haberleri

Trabzonspor, Bosna Hersek temsilcisi Doboj-Kakanj'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Nemanja Andjusic için girişimlere başlamıştı. Bordo mavililer, Andjusic ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.

MIKEL'İN ARDINDAN...

Kariyerinde İngiliz devi Chelsea ile zirve yaparak Premier Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da kazanan 32 yaşındaki tecrübeli önlibero John Obi Mikel'in Trabzonspor'a transferi taraftarları mest ederken dünyanın dört bir yanında haberlere konu olmuştu.

BONSERVİSİ 300 BİN EURO

Karadeniz ekibinin 22 yaşındaki Andjusic'i Trabzon'a çağırdığı ifade edilmişti. Genç kanat oyuncusu geçen sezon 25 maçta 8 gol, 2 asistle dikkat çekti. Oyuncunun bonservisi ise 300 bin euro.

NEMANJA ANDJUSIC KİMDİR?

17 Ekim 1996 tarihinde Bosna Hersek'in Trebinje şehrinde dünyaya gelen Nemanja Andjusic, Leotar Trebinje takımında başladığı futbol kariyerinde Sarajevo, Travnik, Olimpik Sarajevo ve Celik Zenica formalarını da terletti. Asıl mevkisi sol kanat olan Andjusic, sağ kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor. Kariyerinde 99 maça çıkan Boşnak futbolcu, 13 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.