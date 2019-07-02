Trabzonspor'dan bir transfer bombası daha! Mikel'in ardından... Son dakika haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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'dan bir bombası daha! Mikel'in ardından... Son dakika haberleri

Trabzonspor'dan bir transfer bombası daha! Mikel'in ardından... Son dakika haberleri

'da son dakika gelişmesi... ekibi, Bosna Ligi'nde yer alan Mladost Doboj-Kakaj ekibinde oynayan 'in transferinde önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Kulüp başkanı Mensur Musija "Andjusic gelecek sezon bizimle olmayacak" açıklamasını yaptı. Bordo mavililer oyuncuyla prensipte anlaşma sağladı.

, temsilcisi Doboj-Kakanj'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu için girişimlere başlamıştı. Bordo mavililer, Andjusic ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.

MIKEL'İN ARDINDAN...

Kariyerinde İngiliz devi Chelsea ile zirve yaparak Premier Lig'in yanı sıra Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da kazanan 32 yaşındaki tecrübeli önlibero John Obi Mikel'in Trabzonspor'a transferi taraftarları mest ederken dünyanın dört bir yanında haberlere konu olmuştu.

BONSERVİSİ 300 BİN EURO

ekibinin 22 yaşındaki Andjusic'i Trabzon'a çağırdığı ifade edilmişti. Genç kanat oyuncusu geçen sezon 25 maçta 8 gol, 2 asistle dikkat çekti. Oyuncunun bonservisi ise 300 bin euro.

Trabzonspor'a Boşnak futbolcu

NEMANJA ANDJUSIC KİMDİR?

17 Ekim 1996 tarihinde Bosna Hersek'in Trebinje şehrinde dünyaya gelen Nemanja Andjusic, Leotar Trebinje takımında başladığı futbol kariyerinde Sarajevo, Travnik, Olimpik Sarajevo ve Celik Zenica formalarını da terletti. Asıl mevkisi sol kanat olan Andjusic, sağ kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor. Kariyerinde 99 maça çıkan Boşnak futbolcu, 13 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 02.07.2019
  2. Güncelleme: 02.07.2019 17:01
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