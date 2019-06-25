Trabzonspor'a Dembele ve iki genç daha!
Trabzonspor Kulübü, 20 yaşındaki ön libero Mehmet Özcan ile 23 yaşındaki sağ bek Fevzi Yıldırım için Eskişehir ile görüşüyor. Trabzonspor ayrıca Salbzburg'dan Mahamadou Dembele için de girişimlere başladı.
Fevzi Yıldırım
Bu iki isim için görüşmelerin devam ettiği ve ilerleyen günlerde resmi imzaların atılacağı belirtiliyor. 1.75 boyundaki Mehmet'in sözleşmesi 2021'de, yine 1.75 boyundaki Feyzi'nin sözleşmesi 2020'de bitiyor. Fıratcan Üzüm'ün bu transferlerde çok önemli rol oynaması bekleniyor.
Mehmet Özcan
Dembele pazarlığı
Karadeniz Fırtınası, Red Bull Salzburg'dan Mahamadou Dembele'yi beğenmişti. Oyuncu için pazarlıklar da resmen başladı. Trabzonspor, Salzburg'a 250 bin euro'luk bir teklif sundu ancak alınan ilk cevap "1 milyon euro'ya satarız" oldu. Görüşmeler sürecek.
- 25.6.2019
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Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de!
Toplam 1
Yorum
BOREGO Emre belözoğlu ALİ KOÇ un tarihi hatası olacak.. Volkan ve emrenin bu takımda işi yok. Bu ikili feneri antipatik yapıyor.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan önemli açıklamalar
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SPOR Bizde futbolcu para edince satacaksın Samsunda Cenk,Celil ,Serkan vadı mükemdiler satmadılar neredeyse elde kaldılar 2-3 milyona gittiler
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Mustafa Cengiz: Engelleri yıktık!
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Yorum
BAŞAR VARDIR SİZE HER KONUDA GÜVENİYORUZ SN M. CENGİZ BAŞKANIM. ÜÇLÜ VARSA HER ZAMAN ORADA BAŞARI VARDIR. BU SENE OLDUĞU GİBİ. ŞMPİYON GS
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