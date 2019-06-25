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25 Haziran 2019, Salı
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'a Dembele ve iki genç daha!

Trabzonspor'a Dembele ve iki genç daha!

Kulübü, 20 yaşındaki ön libero ile 23 yaşındaki sağ bek için Eskişehir ile görüşüyor. Trabzonspor ayrıca Salbzburg'dan için de girişimlere başladı.

Transfer politikasını gençler üzerine kuran , iki genç isim için daha harekete geçti. Karadeniz ekibi, 'dan sonrası 2 futbolcuya daha imza attırmaya hazırlanıyor. Karadeniz ekibinin, Eskişehirspor forması giyen 20 yaşındaki ön libero ve 23 yaşındaki sağ bek Feyzi Yıldırım için de nabız yoklamaya başladı.


Fevzi Yıldırım

Bu iki isim için görüşmelerin devam ettiği ve ilerleyen günlerde resmi imzaların atılacağı belirtiliyor. 1.75 boyundaki Mehmet'in sözleşmesi 2021'de, yine 1.75 boyundaki Feyzi'nin sözleşmesi 2020'de bitiyor. Fıratcan Üzüm'ün bu transferlerde çok önemli rol oynaması bekleniyor.



Mehmet Özcan

Dembele pazarlığı
Karadeniz Fırtınası, 'dan 'yi beğenmişti. Oyuncu için pazarlıklar da resmen başladı. Trabzonspor, Salzburg'a 250 bin euro'luk bir teklif sundu ancak alınan ilk cevap "1 milyon euro'ya satarız" oldu. Görüşmeler sürecek.
  1. 25.6.2019
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