Trabzonspor'dan Epureanu bombası!
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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bombası!

Epureanu bombası!

dönemi yaklaşırken, ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

ekibinin, 5 sezondur ile gösterdiği performasla futbol otoritelerinin beğenisini kazanan ile ilgilendiği belirtiliyor. Kulübü ile sözleşmesi bir yıl sonra bitecek Moldovalı stoper için girişimlerde bulunacak bordo-mavililer, oyuncunun tecrübesi ve çok yönlülüğünden faydalanmak istiyor. 24. haftadaki Malatyaspor maçında sakatlanan 32 yaşındaki savunmacının yokluğu Başakşehir'e 9 maçta 3 galibiyet 3 beraberlik aldı ve 3 de mağlubiyetle kaybetti. Epureanu, Başakşehir ile 163 maça çıktı, 15 gol atıp 1 de asist yaptı.

  1. 22.5.2019
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