Ahmet Ağaoğlu: "Yusuf ve Abdülkadir'i izliyorlar"
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Ahmet Ağaoğlu: "Yusuf ve Abdülkadir'i izliyorlar"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Toplantısı öncesi A Spor'a özel bir röportaj verdi. Bordo mavili ekibin geçirdiği başarılı sezon hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ağaoğlu "Ekonomik sıkıntılarla çok ciddi bir şekilde uğraştığımız bu dönemde sportif ve idari anlamda da ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar ligin 5. - 6. haftasına kadar devam etti. Trabzonspor çok karakterli bir hocaya, teknik ekibe ve kadroya sahip. Taraftarlarımızın da desteğiyle onların gösterdiği özveri ve gayret bizi bu noktalara taşıdı. Oyuncular sakatlık pahasına oynama gayretiyle, hocaya olan inançlarıyla, hocamızın da yönetime olan inancıyla bir aile gibi hareket ederek buralara geldik" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı hakkında transfer teklifi olup olmadığı konusuna da açıklık getirdi ve "Teklif yok ama izleyenler var" dedi.

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21 Mayıs 2019 , Salı
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