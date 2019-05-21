Ahmet Ağaoğlu: "Yusuf ve Abdülkadir'i izliyorlar"
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Toplantısı öncesi A Spor'a özel bir röportaj verdi. Bordo mavili ekibin geçirdiği başarılı sezon hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ağaoğlu "Ekonomik sıkıntılarla çok ciddi bir şekilde uğraştığımız bu dönemde sportif ve idari anlamda da ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntılar ligin 5. - 6. haftasına kadar devam etti. Trabzonspor çok karakterli bir hocaya, teknik ekibe ve kadroya sahip. Taraftarlarımızın da desteğiyle onların gösterdiği özveri ve gayret bizi bu noktalara taşıdı. Oyuncular sakatlık pahasına oynama gayretiyle, hocaya olan inançlarıyla, hocamızın da yönetime olan inancıyla bir aile gibi hareket ederek buralara geldik" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı hakkında transfer teklifi olup olmadığı konusuna da açıklık getirdi ve "Teklif yok ama izleyenler var" dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor'dan fırtına gibi kamp!
- Yusuf Yazıcı'dan alkışlanacak hareket
- Trabzonspor - Başakşehir maçından kareler
- Yusuf Yazıcı'nın otomobili ilgi odağı oldu
- Başakşehir takıldı gözler derbiye çevrildi! İşte güncel puan durumu
- Abdülkadir Ömür jeneriklik bir gol attı sosyal medya yıkıldı!
- Avrupa'nın Devleri Trabzonspor için sıraya girdi! İşte o kulüpler...
- Derbide 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de o isim kadroya alınmadı
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.