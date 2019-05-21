Olcay Şahan'ın menajeri resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Ligde 33. hafta itibarıyla dördüncü sırada bulunan Trabzonspor'da gerekli mevkilere transferler yaparken, takımdaki bazı isimlerle de yollarını ayıracak. Olcay Şahan da bu isimlerden biri. Olcay Şahan'ın menajeri oyuncunun takımdaki geleceği hakkında konuştu...

21 Mayıs 2019 Salı 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





