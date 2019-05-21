Olcay Şahan'ın menajeri resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Ligde 33. hafta itibarıyla dördüncü sırada bulunan Trabzonspor'da gerekli mevkilere transferler yaparken, takımdaki bazı isimlerle de yollarını ayıracak. Olcay Şahan da bu isimlerden biri. Olcay Şahan'ın menajeri oyuncunun takımdaki geleceği hakkında konuştu...
21 Mayıs 2019 Salı 10:52
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Süper Lig'de bitime bir hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle takımlar transfer çalışmalarına hız verdi.
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Trabzonspor'da özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkat çeken takımlardan biri.
Ligi 60 puanla 4. sırada tamamlayan karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında boy gösterecek.
Lig'de son olarak çıktığı Beşiktaş derbisinden 2-1 üstünlükle ayrılarak 3 puanı almayı başaran fırtınada takımdaki bazı isimlerin geleceği belirsizliğini koruyor.
Trabzonspor'un 31 yaşındaki tecrübeli orta sahası Olcay Şahan'da bu isimlerden biri.