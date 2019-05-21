Olcay Şahan'ın menajeri resmen açıkladı! - Fotomaç
21 Mayıs 2019, Salı
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Olcay Şahan'ın menajeri resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Ligde 33. hafta itibarıyla dördüncü sırada bulunan Trabzonspor'da gerekli mevkilere transferler yaparken, takımdaki bazı isimlerle de yollarını ayıracak. Olcay Şahan da bu isimlerden biri. Olcay Şahan'ın menajeri oyuncunun takımdaki geleceği hakkında konuştu...
21 Mayıs 2019 Salı 10:52
Olcay Şahan'ın menajeri resmen açıkladı!

Süper Lig'de bitime bir hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle takımlar transfer çalışmalarına hız verdi.

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Olcay Şahan'ın menajeri resmen açıkladı!

Trabzonspor'da özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkat çeken takımlardan biri.

Olcay Şahan'ın menajeri resmen açıkladı!

Ligi 60 puanla 4. sırada tamamlayan karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında boy gösterecek.

Olcay Şahan'ın menajeri resmen açıkladı!

Lig'de son olarak çıktığı Beşiktaş derbisinden 2-1 üstünlükle ayrılarak 3 puanı almayı başaran fırtınada takımdaki bazı isimlerin geleceği belirsizliğini koruyor.

Olcay Şahan'ın menajeri resmen açıkladı!

Trabzonspor'un 31 yaşındaki tecrübeli orta sahası Olcay Şahan'da bu isimlerden biri.

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