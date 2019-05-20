Trabzon istatistikleriyle göz dolduruyor

Spor Toto süper Lig'de şampiyon dün gece oynanan kritik karşılaşma sonrası belli oldu. Bitime bir hafta kala sahasında Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray galibiyeti 2 golle alırken, diğer kulüpler de gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda boy gösterecek olan Trabzonspor'da hem sezonun ikinci yarısında gösterdiği performans hem de istatistikleriyle göz dolduruyor. Özellikle genç oyunculardan aldığı verimle ön plana çıkan Karadeniz ekibi, en kısa pas mesafesinde Avrupa'da dördüncü sırada yer alıyor.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 17:58 Güncelleme: 20.05.2019 17:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





