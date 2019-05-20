Trabzon istatistikleriyle göz dolduruyor - Fotomaç
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Trabzon istatistikleriyle göz dolduruyor

Spor Toto süper Lig'de şampiyon dün gece oynanan kritik karşılaşma sonrası belli oldu. Bitime bir hafta kala sahasında Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray galibiyeti 2 golle alırken, diğer kulüpler de gelecek sezon hazırlıklarına başladı. Gelecek sezon Avrupa Kupaları'nda boy gösterecek olan Trabzonspor'da hem sezonun ikinci yarısında gösterdiği performans hem de istatistikleriyle göz dolduruyor. Özellikle genç oyunculardan aldığı verimle ön plana çıkan Karadeniz ekibi, en kısa pas mesafesinde Avrupa'da dördüncü sırada yer alıyor.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 17:58 Güncelleme: 20.05.2019 17:58
Trabzon istatistikleriyle göz dolduruyor

International Centre for Sports Studies'de (CIES) yer alan istatistiğe göre Trabzonspor, beş büyük lig haricinde kalan Avrupa Ligleri arasında en kısa pas mesafesi ortalamalarında dördüncü sırada yer alıyor.

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Trabzon istatistikleriyle göz dolduruyor

Takımların oyun kurgularındaki farklılıkları ortaya koyan bu istatistik, en uzun ve en kısa mesafeli pas veren takımlar arasında neredeyse 8 metre fark olduğunu gösteriyor.

Trabzon istatistikleriyle göz dolduruyor

Listede pas mesafeleri ortalamalarını uzun tutan takımlar, genel itibariyle yerel liglerinde alt sıralarda yer alıyor.

Trabzon istatistikleriyle göz dolduruyor

Avrupa'nın beş büyük harici liglerinde en kısa pas mesafesi ortalamalarına sahip takımlar şu şekilde;

Trabzon istatistikleriyle göz dolduruyor

FC Honka (Finlandiya)

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