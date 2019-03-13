Trabzonspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları
13 Mart 2019, Çarşamba
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'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

, 'in 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde, 'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Kamil ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Tedavileri süren Yusuf Yazıcı, ve Majid Hosseini kondisyon salonunda çalıştı. Dünkü antrenmanda omuzunda ağrı hissederek çalışmayı tamamlayamayan Hugo Rodallega ise takımla çalışmalara katıldı.

Bordo-mavili futbolcular antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bu arada antrenmanı Düzköy Gökçeler Ortaokulu ve Sürmene Yakup Kalafatoğlu İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek, bordo-mavili takımla bir araya geldi.

, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 13.03.2019
  2. Güncelleme: 13.03.2019 14:49
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