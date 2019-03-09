Trabzonspor için 'Fırtına zamanı'

Süper Lig'in ikinci yarısında düşüş yaşayan Trabzonspor, bugün son sırada bulunan Akhisarspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta son dakikalarda yediği golle Kasımpaşa deplasmanından bir puanla dönen bordo-mavili takım, sürpriz bir şekilde Alanyaspor'u mağlup ederek ligde kalma umutlarını yeşerten Akhisarspor ile oynayacağı maça büyük önem veriyor. Teknik direktör Ünal Karaman, Akhisarspor sınavının sezonun en önemli maçlarından biri olduğuna vurgu yaparak oyuncularını uyardı. 52 yaşındaki hoca, "Zor dönemden geçiyoruz. Biz Trabzon için ateşten gömleği giydik. İçinde yanmayı da göze alırız. Avrupa hedefimize doğru yürümek için her maçta en iyisini ortaya koyacağız" dedi.



5'ER GALiBiYET



Trabzonspor ile Akhisarspor, Süper Lig'de bugün yapacakları maçla 14. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 13 karşılaşmada iki takım da 5'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 21 golüne, Akhisarspor 23 golle karşılık verdi.





KARAMAN'DAN MORAL



Geçtığımız hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde ilk yarıyı 2-0 önde kapatan bordo-mavili ekip 2. yarı skoru koruyamayarak 2–2 berabere kalmıştı. Yaşanan bu sonuç Trabzonspor'da moralleri bozarken Karaman, hafta başından itibaren oyuncularla bir dizi toplantılar gerçekleştirerek motivasyonu üst seviyede tutmak için çaba gösterdi.



OLCAY GERİ DÖNDÜ



Bordo-mavililerde özür dileyerek yeniden takıma katılan Olcay Şahan, sıkı bir şekilde çalışmalara başladı. Yaklaşık 2 aydır formasından uzak kalan 31 yaşındaki sağ kanadın bugünkü maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Ancak tecrübeli futbolcunun, kondisyonunun düşük

olmasından dolayı, yedek kulübesinde yer almasına muhtemel olarak bakılıyor.



KORAY YENİDEN A TAKIMDA



Trabzonspor'da tek forvet konumunda bulunan Rodallega'ya alternatif olarak ise altyapıdan 1.92'lik forvet Koray Kılınç yeniden kadroya dahil edildi. Kılınç, geçen ay profesyonel olmuş ancak 5 arkadaşı ile yeniden altyapıya gönderilmişti.



SAKATLIK RAPORU



Sezonun ikinci yarısına sakatlıklarla başlayan bordo-mavililerde Pereira, Abdülkadir Ömür, Onazi ve Ebrar Cumur Akhisar maçında da kadroya yer almayacak. Geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanarak kadrodan çıkartılan Kamil ise forma giyebilecek.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI



Bugün Akhisar'ı konuk edecek Trabzonspor, son antrenmanını, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde dün akşam gerçekleştirdi. Taktik ağırlıklı bir idman yapılırken, Karaman talebelerini sık sık uyardı.



EN FAZLA ŞUT ÇEKEN TAKIM



Fırtına, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken takım oldu. Bordo-mavililer 133 isabetli şut istatistiği ile bu alanda ön planda yer alırken, takımın en fazla şut çeken ismi ise 37 şutla Rodallega.



EKUBAN NWAKAEME VE RODALLEGA'YA GÜVEN TAM



Rodallega bugünkü Akhisar maçında yine takımın gol ayağı olacak.

Bu sezon 24 maça çıkan ve rakip fileleri 12 kez sarsan Rodallega, takımın en skorer ismi. 2 de asist yaparak 14 gole direkt katkı yaptı.

Ekuban, 27 maçta fileleri 7 kez sarstı, 2 de asist yaparak 9 gole direkt katkı sundu.

21 maça çıkan Nwakaeme ise 7 gol atıp 5 asist yaptı.



UĞURLU İLE 3. MAÇ



Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu sezon bordo-mavililerin 3. kez maçını yönetecek. Uğurlu, Trabzonspor'un sahasında Sivasspor'u 3-1 yendiği ve deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda da görev yapmıştı. Ali Saygın Ogel ve Candaş Elbil bugünkü yardımcı hakemler.



MİLLİ ARAYA KADAR HEDEF 43 PUAN



Fırtına, ligde kalma mücadelesi veren rakipleri Akhisarspor ve Erzurumspor maçlarından 6 puanla ayrılarak, Avrupa kupalarına katılma adına milli araya moralli girmek istiyor. Süper Lig, Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçlar nedeniyle 19 gün ara verilecek.



TRABZON'DA DA DENGE



İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmada rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı. 6 karşılaşmada taraflar 2'şer galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Fırtına, bu periyotta 10 gol atarken kalesinde 13 gol gördü. Ligin ilk yarısında bordomavililer rakibini 3-1 yenmişti.



DURAN TOPLARA DİKKAT



Karadeniz ekibi bu sezon duran top kabusu yaşıyor. Fırtına duran top organizasyonlarından kalesinde 15 gol gördü. Teknik direktör Ünal Karaman, idmanlarda bu eksikliği gidermek için çalışıyor.



MİNİ YORUM | TECRÜBE KONUŞSUN - YUNUS EMRE SEL



Son yılların en heyecanlı sezonunun yaşandığı gerçeği ortadayken, 1 puan bile altın değerinde. Akhisar, Trabzon'a kesinlikle mücadele edecek ve sahaya kazanmak için çıkacak. Bu nedenle Trabzonspor için artık tecrübeli isimlerin sahne almasının vakti geldi. Nwakaeme son dönemde bu görevi en iyi şekilde yapsa da Sosa, Rodallega ve Novak gibi oyuhcuların artık daha fazla sorumluluk almaları gerekiyor. Trabzonspor için silkelenme ve kendine gelme vakti.



RAKAMLARIN DİLİ



2 Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. İkinci devrede 7 maçta sadece 2 galibiyet alarak düşüşe geçti.

4 Karadeniz ekibi, Süper Lig ve kupada ikinci yarıda oynadığı toplam 11 maçta sadece 4 kez kazanarak yüzde 36'lık bir galibiyet oranında kaldı.

2 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Fırtına, en son Nisan 2018'de ilk yarısını 2-0 önde bitirdiği Osmanlı maçını (3-3) kazanamamıştı.

