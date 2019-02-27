Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması!
Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden genç yıldızları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlık durumu ile ilgili açıklama yayınladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, sakatlıkları bulunan oyuncularımız Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Yusuf'un Ümraniyespor maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını belirten Güven, "Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonrası sağ ayak bileği kemiğinde ödem tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Kendisini koruma amaçlı olarak salonda çalıştırıyoruz" dedi.
Güven, bir süredir sağ ayak topuk bölgesinde ağrıları bulunan ve gerekli müdahaleleri yapılan Abdülkadir Ömür'ün tedavisine Almanya'da devam edileceğini sözlerine ekledi."
- 27.02.2019
- Güncelleme: 27.02.2019 17:26
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Ertuğrul Doğan: "Samimiyetle yolumuza devam edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
ibrahim Bu takımda ruh kalmamış 3-0 önde bile olsa bile rakıp 3-3 getirebilecek durumda..kısaca 3 ligten bir takım bile dağıtır bu takımı.
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Ertuğrul Doğan: "Samimiyetle yolumuza devam edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
MİSAFİR bu trabzondan bi cacık olmaz
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Volkan Demirel: "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
Toplam 6
Yorum
eray 3 3 çok iyi sonuçmuş gibi abartın takım 4 senedir dökülüyor seneye beşiktaş başakşehir ts gs yine güçlenecek fb isterse derbi alsın
Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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