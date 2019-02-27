Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması!
27 Şubat 2019, Çarşamba
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'dan ve Abdülkadir Ömür açıklaması!

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür açıklaması!

Kulübü, resmi internet sitesinden genç yıldızları ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlık durumu ile ilgili açıklama yayınladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, sakatlıkları bulunan oyuncularımız ve Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yusuf'un Ümraniyespor maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını belirten Güven, "Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen MR'ı sonrası sağ ayak bileği kemiğinde ödem tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Kendisini koruma amaçlı olarak salonda çalıştırıyoruz" dedi.

Güven, bir süredir sağ ayak topuk bölgesinde ağrıları bulunan ve gerekli müdahaleleri yapılan Abdülkadir Ömür'ün tedavisine 'da devam edileceğini sözlerine ekledi."

  1. 27.02.2019
  2. Güncelleme: 27.02.2019 17:26
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