Ve transfer patladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı...
İngiltere Premier lig ekiplerinden Cardiff City devre arasında Yusuf Yazıcı'yı almak için Trabzonspor'a teklifte bulunmuştu. Ancak başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 22 yaşındaki yıldızı şu an için bırakmalarının mümkün olmadığını belirtmesi üzerine geri çekilen Ada ekibi, oyuncuya olan ilgisini kaybetmedi ve transferi sezon sonu mutlak şekilde bitirme kararı aldı.
Yusuf'un sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm maçları takip eden Cardiff yetkililerinin, oyuncunun gelişimine hayran kaldığı ve sezon sonunda daha yüksek bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalmayı planladıkları kaydedildi. Sabah'ta yer alan haber göre; İngiliz kulübü, Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı için Haziran'ı bekliyor.
Trabzonspor cephesi ise Yusuf için birçok kulübün maçlara scout gönderdiğini ancak genç futbolcunun tek düşüncesinin takımın başarısı olduğuna vurgu yaptı.
Trabzonspor altyapısında yetişen ve bordo-mavililer ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan Yusuf Yazıcı, bu sezon 23 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
SAKATLIĞI KORKUTTU
Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçın ilk yarısında adalesi çektiği için kornerleri dahi çok zor şekilde kullandı. İkinci yarının başında kendini denedi ancak 48. dakikaya kadar dayanabildi. Kendini yere bırakan 22 yaşındaki oyuncu bu dakikada yerini Batuhan' Artaslan'a bıraktı. Yusuf'un ağrı ve çekme hissettiği için oyundan çıktığı öğrenildi. Yıldız ismin durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. MR sonucuna göre Yusuf'un tedavisine hemen başlanacak. Kasımpaşa'ya yetişip yetişmeyeceği MR sonunda belli olacak.
- 27.02.2019
- Güncelleme: 27.02.2019 09:46
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Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
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Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
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Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
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Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
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Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
Ve transfer patladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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