Ve transfer patladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı... 
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Ve patladı! 'nın yeni takımı...

Ve transfer patladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı...

İngiltere Premier lig ekiplerinden devre arasında 'yı almak için 'a teklifte bulunmuştu. Ancak başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 22 yaşındaki yıldızı şu an için bırakmalarının mümkün olmadığını belirtmesi üzerine geri çekilen Ada ekibi, oyuncuya olan ilgisini kaybetmedi ve transferi sezon sonu mutlak şekilde bitirme kararı aldı.

Yusuf'un sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm maçları takip eden Cardiff yetkililerinin, oyuncunun gelişimine hayran kaldığı ve sezon sonunda daha yüksek bir teklifle 'un kapısını çalmayı planladıkları kaydedildi. Sabah'ta yer alan haber göre; İngiliz kulübü, Trabzonspor'un yıldızı için Haziran'ı bekliyor.

Trabzonspor cephesi ise Yusuf için birçok kulübün maçlara scout gönderdiğini ancak genç futbolcunun tek düşüncesinin takımın başarısı olduğuna vurgu yaptı.

Trabzonspor altyapısında yetişen ve bordo-mavililer ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan Yusuf Yazıcı, bu sezon 23 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

SAKATLIĞI KORKUTTU

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçın ilk yarısında adalesi çektiği için kornerleri dahi çok zor şekilde kullandı. İkinci yarının başında kendini denedi ancak 48. dakikaya kadar dayanabildi. Kendini yere bırakan 22 yaşındaki oyuncu bu dakikada yerini Batuhan' Artaslan'a bıraktı. Yusuf'un ağrı ve çekme hissettiği için oyundan çıktığı öğrenildi. Yıldız ismin durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. MR sonucuna göre Yusuf'un tedavisine hemen başlanacak. Kasımpaşa'ya yetişip yetişmeyeceği MR sonunda belli olacak.

Yusuf Yazıcı:

  1. 27.02.2019
  2. Güncelleme: 27.02.2019 09:46
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