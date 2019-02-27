Ve transfer patladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı... 

Yusuf'un sezonun ikinci yarısında oynadığı tüm maçları takip eden Cardiff yetkililerinin, oyuncunun gelişimine hayran kaldığı ve sezon sonunda daha yüksek bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalmayı planladıkları kaydedildi. Sabah'ta yer alan haber göre; İngiliz kulübü, Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı için Haziran'ı bekliyor.

Trabzonspor cephesi ise Yusuf için birçok kulübün maçlara scout gönderdiğini ancak genç futbolcunun tek düşüncesinin takımın başarısı olduğuna vurgu yaptı.

Trabzonspor altyapısında yetişen ve bordo-mavililer ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan Yusuf Yazıcı, bu sezon 23 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

SAKATLIĞI KORKUTTU

Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçın ilk yarısında adalesi çektiği için kornerleri dahi çok zor şekilde kullandı. İkinci yarının başında kendini denedi ancak 48. dakikaya kadar dayanabildi. Kendini yere bırakan 22 yaşındaki oyuncu bu dakikada yerini Batuhan' Artaslan'a bıraktı. Yusuf'un ağrı ve çekme hissettiği için oyundan çıktığı öğrenildi. Yıldız ismin durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. MR sonucuna göre Yusuf'un tedavisine hemen başlanacak. Kasımpaşa'ya yetişip yetişmeyeceği MR sonunda belli olacak.