Trabzonspor'da maliyet tablosu değişti ama puan tablosu değişmedi
27 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da maliyet tablosu değişti ama puan tablosu değişmedi

'da maliyet tablosu değişti ama puan tablosu değişmedi

Trabzonspor'da maliyet tablosu değişti ama puan tablosu değişmedi

'de yaşadığı şampiyonluklarla, Türk futboluna yeni bir boyut kazandıran , ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu dönemde radikal kararlara imza atarak takımın mali tablosunu değiştirirken, puan tablosunu ise değiştirmedi.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, futbol takımının maliyet giderlerinde köklü değişikliklere imza attı. FIFA ve UEFA nezdinde sıkıntılı günler geçiren Karadeniz ekibi, mali tablonun dip yaptığı dönemde yüksek maliyeti bulunan oyuncularından takımı arındırarak önümüzdeki sezonlara Trabzonspor'u taşıyabilecek mali disipline girdi. Bu planlama takımın güç kaybettiği eleştirilerini getirse de, 23. hafta itibarıyla bordo-mavili takım geçtiğimiz sezonla kıyaslandığında aynı puanı topladı.

Türkiye Kupası'nda da bir şey değişmedi
Geçtiğimiz sezon ise kadro derinliği açısından sıkıntı yaşamayan alternatifli isimlerle kupada yer alan bordo-mavililer, son 16 tur maçında sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken deplasmanda ise 1-0 yenilerek kupaya veda etmişti. Bu sezon ise çeyrek finale kadar gelen Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a 0-0'ın rövanşında 3-1 mağlup oldu ve kupaya çeyrek final maçında veda etti.

İŞTE TRABZONSPOR'UN MALİYET TABLOSU I TIKLAYIN
  1. 27.02.2019
  2. Güncelleme: 27.02.2019 11:09
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da maliyet tablosu değişti ama puan tablosu değişmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN