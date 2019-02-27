Trabzonspor'da maliyet tablosu değişti ama puan tablosu değişmedi
Spor Toto Süper Lig'de yaşadığı şampiyonluklarla, Türk futboluna yeni bir boyut kazandıran Trabzonspor, ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu dönemde radikal kararlara imza atarak takımın mali tablosunu değiştirirken, puan tablosunu ise değiştirmedi.
Türkiye Kupası'nda da bir şey değişmedi
Geçtiğimiz sezon ise kadro derinliği açısından sıkıntı yaşamayan alternatifli isimlerle kupada yer alan bordo-mavililer, son 16 tur maçında sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken deplasmanda ise 1-0 yenilerek kupaya veda etmişti. Bu sezon ise çeyrek finale kadar gelen Trabzonspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a 0-0'ın rövanşında 3-1 mağlup oldu ve kupaya çeyrek final maçında veda etti.
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- 27.02.2019
- Güncelleme: 27.02.2019 11:09
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Eyvah Yusuf da gitti
Toplam 2
Yorum
baksoy BATUHAN ' la bu iş yürümez ?
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Ve transfer patladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı...
Toplam 1
Yorum
baksoy İranlı defans oyuncusu takımımızı ateşe atmaya devam ediyor ? Üst üste iki maç kontrollü giriş yerine penaltı yaptırıyor ? Yerine biri lazım
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Sivasspor Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Toplam 1
Yorum
maho Sivas spor en az 5 gol yer antalya maçını seyrettim Sivas ta hiç iş kalmamış
Trabzonspor'da maliyet tablosu değişti ama puan tablosu değişmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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