Galatasaray'dan Ruben Neves bombası! Transferde Lemina detayı

Galatasaray yönetimi, Al-Hilal ile sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan 28 yaşındaki Ruben Neves için harekete geçme kararı aldı. İşte sarı-kırmızılıların hamlesini yapacakları tarih ve transferdeki dikkat çeken Mario Lemina detayı... | Son dakika GS spor haberleri
Orta alanda bir türlü Lucas Torreira'nın yanında istikrar sağlayamayan G.Saray, bu bölge için büyük düşünüyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Ruben Neves'i transfer listesine alan sarı-kırmızılılar gelecek hafta temaslara başlayacak. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan ve yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Neves'i listenin ilk sıralarına yazan sarı-kırmızılılar elini çabuk tutmaya çalışacak. Oyuncusunu bedelsiz göndermek istemeyen Al Hilal de ayrılığa sıcak bakıyor.
BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO
Bundan 2.5 sene önce 55 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan 28 yaşındaki futbolcuyu 6 ay sonra bedelsiz göndermekten korkan Al Hilal, 15 milyon euro'yu getiren takıma oyuncusunu gönderecek. Bu rakamı ödemeyi göze alan sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayından itibaren Neves ile görüşme hakkına da sahip olacak. Sözleşmesi sona ereceği için istediği kulüple görüşme şansı bulunan Neves'e, G.Saray'ın Avrupa'daki hedefleri ve beklentileri anlatılacak.
İNGİLİZLER SIRAYA GİRDİ
Ruben Neves transferinde G.Saray yalnız değil. Daha önce 6 sene Premier Lig'de forma giyen ve İngiliz futboluna çok aşina olan Portekizli oyuncu için çok sayıda takım ilgi gösteriyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Tottenham ve Manchester United da Neves ile ilgileniyor. G.Saray bu transferinde zorlu rakiplerle yarışa girecek.
LEMINA'NIN ESKİ TAKIM ARKADAŞI
2017 yılında Porto'dan İngiliz ekibi Wolverhampton'ın yolunu tutan Neves, 2023 yazına kadar Ada'da top koşturdu. 2023'ün başında Wolverhampton'a transfer olan Mario Lemina, Portekizli futbolcu ile İngiltere'de 6 ay birlikte forma giydi. G.Saray bu transferde Lemina'dan da yardım almayı planlıyor. Afrika Kupası dönüşünde Lemina, Neves'in düşüncelerini alacak ve onu ikna etmeye çalışacak.