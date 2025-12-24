Galatasaray'dan Ruben Neves bombası! Transferde Lemina detayı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Orta alanda bir türlü Lucas Torreira'nın yanında istikrar sağlayamayan G.Saray, bu bölge için büyük düşünüyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Ruben Neves'i transfer listesine alan sarı-kırmızılılar gelecek hafta temaslara başlayacak. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan ve yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Neves'i listenin ilk sıralarına yazan sarı-kırmızılılar elini çabuk tutmaya çalışacak. Oyuncusunu bedelsiz göndermek istemeyen Al Hilal de ayrılığa sıcak bakıyor.