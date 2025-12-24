CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray’dan Ankara’da kritik galibiyet

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda OGM Ormanspor’u 67-63 mağlup ederek ligdeki 9. galibiyetine ulaştı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 15:56
OGM Ormanspor: 63 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 67

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Oğuzhan Güzel, Süleyman Tepe

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 5, Duygu Özen 2, Kübra Erat 16, Shields 19, Fraser 14, Damla Gezgin 7, Yaren Düzcü, Banu Şimşek

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Oblak 11, Ayşe Cora Yamaner 2, Juhasz 25, Elif Bayram, Williams 15, Sude Yılmaz 3, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan 5, Kuier 2, Sehernaz Çidal

1. Periyot: 19-18

Devre: 39-34

3. Periyot: 50-46

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda OGM Ormanspor'u 67-63 yendi.

Ligde bu sezon Galatasaray 9'uncu galibiyetini elde ederken, OGM Ormanspor 9'uncu mağlubiyetini yaşadı.

