Galatasaray’dan Ankara’da kritik galibiyet

OGM Ormanspor: 63 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 67
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Oğuzhan Güzel, Süleyman Tepe
OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 5, Duygu Özen 2, Kübra Erat 16, Shields 19, Fraser 14, Damla Gezgin 7, Yaren Düzcü, Banu Şimşek
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Oblak 11, Ayşe Cora Yamaner 2, Juhasz 25, Elif Bayram, Williams 15, Sude Yılmaz 3, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan 5, Kuier 2, Sehernaz Çidal
1. Periyot: 19-18
Devre: 39-34
3. Periyot: 50-46
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda OGM Ormanspor'u 67-63 yendi.
Ligde bu sezon Galatasaray 9'uncu galibiyetini elde ederken, OGM Ormanspor 9'uncu mağlubiyetini yaşadı.