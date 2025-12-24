CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Sacha Boey operasyonu! Transferde izlenecek formül...

Galatasaray'dan Sacha Boey operasyonu! Transferde izlenecek formül...

Galatasaray'ın transfer gündeminde önemli bir yer kaplayan eski yıldız oyuncusu Sacha Boey ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih’in 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Fransız sağ bek için yeni bir görüşme gerçekleştirecek. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Galatasaray'dan Sacha Boey operasyonu! Transferde izlenecek formül...

Ara transfer döneminde doğrudan ilk 11'de forma giyebilecek 2-3 futbolcu transfer etmek isteyen Galatasaray, eski yıldızı için yeniden devreye girecek. Sezon başında da transferi gündeme gelen ancak tercihini Bayern Münih'de kalmaktan yana kullanan Sacha Boey, bu kez Alman ekibi tarafından transferine listesine konuldu. Gözden çıkarılan Fransız futbolcudan artık önündeki seçenekleri değerlendirmesi bekleniyor. Ancak Sacha Boey henüz geleceğiyle ilgili kararını vermiş değil.

Galatasaray'dan Sacha Boey operasyonu! Transferde izlenecek formül...

BERKAN KUTLU BASTIRIYOR

3 yıldır Süper Lig'de şampiyon olan ve dörtleme yapmaya doğru emin adımlarla giden sarı-kırmızılılar, Avrupa'da da büyük düşünüyor. Bu nedenle Galatasaray'ı çok iyi bilen Boey ile gücüne güç katmak isteyen Galatasaray, Fransız futbolcu ile yeniden temasa geçerek fikrini değiştirmeye çalışacak. Yakın arkadaşı Berkan Kutlu da sık sık eski takım arkadaşı ile konuşarak dönmesi yönünde baskı yapıyor. Ancak İngiliz basınına göre Bayern Münih'in 20 milyon euro istediği Sacha Boey transferinde G.Saray'ın en ciddi rakibi Crystal Palace olacak.

Galatasaray'dan Sacha Boey operasyonu! Transferde izlenecek formül...

WILFRIED SINGO STOPERE GEÇECEK

Sacha Boey'in olası transferi durumunda Galatasaray savunma transferini sonlandıracak. Wilfried Singo'yu sağ bekten stoperde Davinson Sanchez'in yanına çekecek olan teknik direktör Okan Buruk, Boey'i her zaman olduğu gibi sağ bekte kullanacak. Ayrıca koşu mesafesi ve ani driplingleri azalağı için Singo'nun sakatlık riski de minimuma indirilmiş olacak. Yönetim bir taşla iki kuş vuracak.

Galatasaray'dan Sacha Boey operasyonu! Transferde izlenecek formül...

BAYERN OPSİYONLU KİRALAMAYA HAZIR

35 milyon euro ödeyerek Galatasaray'dan renklerine kattığı Sacha Boey için 20 milyon euro bonservis bedeli isteyen Bayern Münih, kiralama tekliflerine de kapısını açık bıraktı. Ancak Alman ekibi sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonu maddesi zorunluluğu da istiyor. Eğer Galatasaray yönetimi Boey'i ikna edebilirse zorunlu opsiyonla birlikte eski yıldızını renklerine katmaya çalışacak.

