Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman? Sakatlar, cezalılar, maç bilgileri...
Süper Lig’de Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Göztepe sahasında oynamanın avanatajını kullanmak isterken Bordo Mavililer deplasmanda alacakları galibiyetle morel bulmak ve yükselişe geçmek istiyor. Peki, Göztepe Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 23. Hafta karşılaşmasında Göztepe İle Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki, Göztepe Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Bütün ayrıntılar haberimizde...
22.02.2019 Cuma günü İzmir Bornova stadında oynanacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın 4. Hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Saat 20:30'da başlayacak mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
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TRABZONSPOR:Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Ekuban, Nwakame, Rodallega
GÖZTEPE'DE 4 EKSİK
Ligde geçen hafta deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a 2-1 mağlup olan ve düşme hattındaki MKE Ankaragücü ile puan farkı 1'e düşen Göztepe, ligde son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Göztepe'de Lumor Agbenyenu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor. TRABZONDA DA 4 İSİM YOK
Sakatlıkları bulunan Pereira, Onazi, Ibanez ve Abdülkadir Ömür kafilede yer almazken tedavileri tamamlanan Uğurcan Çakır ve Filip Novak, 18 kişilik kadroya dahil edildi. Trabzonspor'un 18 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega, Ali Osman Karnapoğlu.
22. KEZ KARŞI KARŞIYALAR...
Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 21 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-4 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.
- 22.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman? Sakatlar, cezalılar, maç bilgileri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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