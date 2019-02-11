Yusuf Yazıcı Üçlü çektirdi – Fotomaç – 11 Şubat 2019
11 Şubat 2019, Pazartesi
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Üçlü çektirdi

Yusuf Yazıcı Üçlü çektirdi

'un yıldız ismi , maçı öncesinde taraftarları coşturdu.

Kamp yaptıkları otelden bordo-mavili futbolseverlerce meşalelerle uğurlanan 'da genç futbolcu, otobüsün ön tarafına gelerek taraftarlara üçlü çektirdi.
  1. 11.2.2019
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