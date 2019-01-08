Çıkışımız sürecek – Fotomaç – 08 Ocak 2019
08 Ocak 2019, Salı
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Çıkışımız sürecek

Çıkışımız sürecek

Bordo-mavili takımın stoperi , başarılı bir ilk yarı geçirdiğini ifade etti.

Bordo-mavili takımın stoperi , başarılı bir ilk yarı geçirdiğini ifade etti. 19 yaşındaki savunmacı, "İnşallah ikinci yarıda da hem takımın hem de ben çıkışımızı sürdürürüz. O iş bizde. Kimse merak etmesin. kampında çok çalışıyorum" dedi.

  1. 8.1.2019
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