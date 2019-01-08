Çıkışımız sürecek

Bordo-mavili takımın stoperi Hüseyin Türkmen, başarılı bir ilk yarı geçirdiğini ifade etti. 19 yaşındaki savunmacı, "İnşallah ikinci yarıda da hem takımın hem de ben çıkışımızı sürdürürüz. O iş bizde. Kimse merak etmesin. Antalya kampında çok çalışıyorum" dedi.