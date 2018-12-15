Ahmet Ağaoğlu: İnşallah kazanan biz oluruz – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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: İnşallah kazanan biz oluruz

Ahmet Ağaoğlu: İnşallah kazanan biz oluruz

Başkanı , maçıyla ilgili "İnşallah sporun ruhuna, futbolun güzelliğine yakışır bir maç olur" diye konuştu.

, 'in 16. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maç için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, 'ndan İstanbul'a hareket etti.

ile 'ın kadro dışı bulunduğu takımda, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen ile sakatlığı süren Juraj Kucka kafilede yer almadı.

Kulüp başkanı , yolculuk öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş maçının önemini vurguladı.

Her maçın önemli ve zor olduğunun altını çizen Ağaoğlu, "Yani diğer maçlar nasıl önem arz ediyorsa, aynı zorluk derecesinde olan bir maç ama her şeye rağmen almak zorunda olduğumuz bir maç. İnşallah sporun ruhuna, futbolun güzelliğine yakışır bir maç olur. İyi futbol olur, hani skordan zevk alamayanlar, en azından seyrettikleri futboldan zevk alırlar. Kazanan da inşallah biz oluruz." dedi.

Ağaoğlu, bir gazetecinin, karşılaşma için skor tahminini sorması üzerine, "Ben öyle şeyler yapmayayım ama maçtan sonra söylerim skoru." ifadesini kullandı.

Bordo-mavili takımın İstanbul kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Arda Akbulut, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Joao Pereira, , Kamil , Filip Novak, Luis Ibanez, Ogenyi Onazi, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, , Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega.

Vodafone Park'taki müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

  1. 15.12.2018 13:57
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