Burak Yılmaz'da son kararı Ağaoğlu verecek
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    06 Kasım 2018, Salı
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    'da son kararı Ağaoğlu verecek

    <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a>'da son kararı Ağaoğlu verecek

    Saha içi ve saha dışı tavırlarıyla gündemden bir türlü düşmeyen, son oynanan maçındaki hareketleriyle sabırları zorlayan , konusunda yönetim son kararı Başkan 'na bıraktı

    'in 11. haftasında ile 1-1 berabere kalan 'da, 'ın oyundan çıkarken tribünlere ve 'a karşı yaptığı el-kol hareketleri maçın önüne geçmişti. Burak'ın yer aldığı antrenman sonrası , yönetim ile bir görüşme yaparak oyuncu hakkında yönetime görüşlerini sundu. Dün akşam saatlerinde Trabzon'da bulunan yöneticilerin toplanmasıyla durum değerlendirmesi yapan yönetim kurulu buradan çıkan sonucu başkana aktardı ve son kararı başkan 'na bıraktı. Kadro dışı ve ağır para cezasının gündeme geldiği görüşmede, Trabzonspor Kulüp Başkanı , Trabzon dışında bulanan yöneticilerinde fikirlerini aldıktan sonra 'ın geleceği hakkında son kararı verecek.

    1. 6.11.2018 10:03
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