Burak Yılmaz'da son kararı Ağaoğlu verecek
Saha içi ve saha dışı tavırlarıyla gündemden bir türlü düşmeyen, son oynanan Bursaspor maçındaki hareketleriyle sabırları zorlayan Burak Yılmaz, konusunda yönetim son kararı Başkan Ahmet Ağaoğlu'na bıraktı
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken tribünlere ve Teknik Direktör Ünal Karaman'a karşı yaptığı el-kol hareketleri maçın önüne geçmişti. Burak'ın yer aldığı antrenman sonrası Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetim ile bir görüşme yaparak oyuncu hakkında yönetime görüşlerini sundu. Dün akşam saatlerinde Trabzon'da bulunan yöneticilerin toplanmasıyla durum değerlendirmesi yapan Trabzonspor yönetim kurulu buradan çıkan sonucu başkana aktardı ve son kararı başkan Ahmet Ağaoğlu'na bıraktı. Kadro dışı ve ağır para cezasının gündeme geldiği görüşmede, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzon dışında bulanan yöneticilerinde fikirlerini aldıktan sonra Burak Yılmaz'ın geleceği hakkında son kararı verecek.
- 6.11.2018 10:03
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Burak Yılmaz infiali
Toplam 5
Yorum
berkan Bu takımdan HAMİ ŞOTA FATİH GÖKDENİZ gibi yıldızlar geçti benim izlediğim.Hamiyi takımdan kovdular gene senin yaptığını yapmadı.
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Fatih Terim, Eren’i sildi
Toplam 1
Yorum
Mert bu adamı kim GS'ye aldıysa. bu adamı halı sahada ilk onbire almazlar. Nasıl oldu da böyle büyük bir kulübe hemde forvet olarak alınıyor.
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Beşiktaş'ta Genk mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
1903 Fark yeriz guruptan da cikmamiz imkansız. Tas gibi takimi parçalayip satan Baskan'in eseridir bu. Onca para nereye gitti Baskan?
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