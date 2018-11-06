Helal olsun size! – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    Helal olsun size!

    Helal olsun size!

    Geçtiğimiz yıl olarka 'yi gururlandıran Ampute Futbol Milli Takımımız, Finali'nde Angola'ya penaltılarda 5-4 yenilerek ikinci oldu.

    Meksika'daki Ampute Futbol 'nda mücadele eden , finalde Angola'ya 5-4 kaybederek ikincilikle yetindi. San Juan de los Lagos kentindeki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıda ay yıldızlı ekip, rakibine oranla daha iyi bir futbol ortaya koydu. Milliler, bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

    GÖZYAŞIYLA ÖDÜL
    Onar dakikalık iki uzatma bölümünde de iki takım golü bulamayınca penaltı atışlarına gidildi. 'de Barış Telli, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk ve Rahmi Özcan, penaltı atışlarını gole çevirdi. Ay-yıldızlı ekipte kaptan Osman Çakmak 5. penaltıyı kaçırdı. Angolalı futbolcular penaltılarda hata yapmayınca maçı 5-4 kazandı. Geçen yıl olan milliler, maç sonunda ödüllerini gözyaşlarıyla aldı
    1. 6.11.2018
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