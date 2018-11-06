Helal olsun size!
Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonu olarka Türkiye'yi gururlandıran Ampute Futbol Milli Takımımız, Dünya Kupası Finali'nde Angola'ya penaltılarda 5-4 yenilerek ikinci oldu.
GÖZYAŞIYLA ÖDÜL
Onar dakikalık iki uzatma bölümünde de iki takım golü bulamayınca penaltı atışlarına gidildi. Türkiye'de Barış Telli, Muhammet Yeğen, Fatih Şentürk ve Rahmi Özcan, penaltı atışlarını gole çevirdi. Ay-yıldızlı ekipte kaptan Osman Çakmak 5. penaltıyı kaçırdı. Angolalı futbolcular penaltılarda hata yapmayınca maçı 5-4 kazandı. Geçen yıl Avrupa Şampiyonu olan milliler, maç sonunda ödüllerini gözyaşlarıyla aldı
- 6.11.2018
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Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
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Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
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Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
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