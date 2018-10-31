Yazık günah – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    Yazık günah

    Yazık günah

    Karaman: Gözün gördüğünü görmezden gelmek haksı

    Bu sezon hayata geçirilen VAR sisteminden en fazla mağdur olan takımların başında gelen 'da da Burak'ın verilmeyen penaltısına isyan etti. Karaman, özellikle 'ın maçın ikinci yarısında ofsayt nedeniyle verilmeyen golü ile verilmeyen penaltı pozisyonunu için, "Söylenecek söz yok. Gözün gördüğünü görmezden gelmek büyük haksızlık. Yazıktır, günahtır" diyerek tepkisini dile getirdi.
    1. 31.10.2018
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