FIFA tehlikesi – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    tehlikesi

    <a href="/index/fifa?id=36ae47c4-b0d3-4d6c-ab14-c80934b63b8f" class="" rel="tag">FIFA</a> tehlikesi
    "Sosa, Kucka ve Burak için bonservis taksitleri ödenmezse kulüpleri 'ya gidiyor" haberini için Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklama yaptı. 'un bir hafta içerisinde yaklaşık 25 milyon ödeme yapması gerekiyor. Milan'a 2 milyon 250 bin euro, Burak için de 'in takımına 250 bin euro ödenecek. Ayrıca mevcut futbolculara da yaklaşık 10 milyon verecek. Kaynak arayan Başkan Ağaoğlu, "Milan ve 'a transfer taksiti ödeyeceğiz. Yapamazsak olmazsa tehlikesi var" dedi.
    1. 31.10.2018
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