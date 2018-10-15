Zirve planı – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Zirve planı

    Zirve planı

    'de son iki maçını kazanarak 5. sıraya yükselen , gözünü zirveye dikti.

    Takımın form durumundan memnun olan teknik heyet, önlerindeki dört maç için de 12 puan hedefi koydu. Üst üste BŞB Erzurumspor, (D), ve Malatyaspor (D) ile oynanacak karşılaşmaların kayıpsız geçilmesi halinde 25 puana ulaşılacak. Bordo-mavililer, bu taktirde ligin ilk yarısını ilk iki içinde bitirmek için avantajlı konuma geleceğini düşünüyor. Başarılı olan çift forvetli sistem ise sürecek.
    1. 15.10.2018
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