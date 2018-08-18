Yavru Fırtına açıldı – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    açıldı

    <a href="/index/yavru-firtina?id=e4232520-b1f8-4512-afe9-3963da99f326" class="" rel="tag">Yavru Fırtına</a> açıldı
    yönetimi tarafından minik taraftarlara özel olarak hazırlanan ' Tribünü' ilk kez mücadelesinde uygulandı. Tribünde bordo-mavi sevdalısı minikler yer alırken, Başkanı Ahmet Ağaoğlu çocuklarla fotoğraf çekildi. Yavru Fırtınalar bol gollü müsabakayı keyifle takip ederken, 3 puan sonrası büyük sevinç yaşadı.
    1. 18.8.2018
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