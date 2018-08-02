Bordo-mavili takım, 21 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat Eric Ayuk'un transferinden vazgeçti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Ayuk'un bize bonservissiz ve yetiştirme bedelsiz geleceği ifade edilmişti ancak kulübü ile yapmış olduğumuz görüşmelerde 240 bin euro'luk yetiştirme bedeli talep edildi. En fazla 14 yabancı oyuncumuz olabilir. Şu anda 12 var. Kontenjanı başka isimlerle doldurabiliriz. Bu nedenle bu transferden vazgeçtik" ifadesini kullandı.