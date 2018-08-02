Başkan 3 tane aldı
Vahid Amiri, Majid Hosseini, Zargo Toure, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin üç yabancı transferi oldu.
750 BİN EURO HARCADI
Bordo-mavili ekip bu transfer döneminde Toure, Hosseini ve Amiri ile sözleşme imzaladı. Toure ve Hosseini için 350'şer bin euro bonservis veren Trabzonspor, şu ana kadar 700 bin euro harcadı. Karadeniz ekibi; Okay'ın satışından 6 milyon euro, Castillo'dan 2 milyon 650 bin euro ve Bero'dan da 940 bin euro gelir elde etti.
127 YABANCI FUTBOLCU
Fırtına, 51 yıllık tarihinde 127 yabancı transferi gerçekleştirdi. 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen Reculen Koska ile anlaşarak siftah yapan bordo- mavili ekibin, Süper Lig tarihindeki ilk yabancısı ise 1985-1986'da alınan Alman Jürgen Groh oldu.
- 2.8.2018
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Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu
Toplam 2
Yorum
mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te
Toplam 1
Yorum
CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
Toplam 1
Yorum
CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
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