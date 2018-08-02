Başkan 3 tane aldı – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Başkan 3 tane aldı

    Başkan 3 tane aldı

    Vahid Amiri, Majid Hosseini, Zargo Toure, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin üç yabancı transferi oldu.

    'da bugüne kadar top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalıların fazlalığı dikkat çekiyor. Güney Amerika ülkesinden bugüne kadar tam 12 futbolcu temsilcisine imza attı.

    750 BİN EURO HARCADI
    Bordo-mavili ekip bu döneminde Toure, Hosseini ve Amiri ile sözleşme imzaladı. Toure ve Hosseini için 350'şer bin bonservis veren Trabzonspor, şu ana kadar 700 bin harcadı. ekibi; Okay'ın satışından 6 milyon euro, Castillo'dan 2 milyon 650 bin euro ve Bero'dan da 940 bin euro gelir elde etti.

    127 YABANCI FUTBOLCU
    Fırtına, 51 yıllık tarihinde 127 yabancı transferi gerçekleştirdi. 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen Reculen Koska ile anlaşarak siftah yapan bordo- mavili ekibin, tarihindeki ilk yabancısı ise 1985-1986'da alınan Alman Jürgen Groh oldu.
    1. 2.8.2018
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