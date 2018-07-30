Çalımbay’a 345 bin euro – Fotomaç – 30 Temmuz 2018
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    30 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Çalımbay’a 345 bin euro

    Çalımbay’a 345 bin euro

    'a bir şok da 'dan geldi.

    'a bir şok da 'dan geldi. Sezon sonunda yolların ayrıldığı eski teknik adam, bordo-mavili takımda 3 aylık toplamda 345 bin euro alacağı olduğu iddiasıyla 'ye başvurdu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından alınan kararla 'un Çalımbay'a 345 bin euro ödemesine hükmedildi.

    1. 30.7.2018
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