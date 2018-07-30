Trabzonspor'a bir şok da Rıza Çalımbay'dan geldi. Sezon sonunda yolların ayrıldığı eski teknik adam, bordo-mavili takımda 3 aylık toplamda 345 bin euro alacağı olduğu iddiasıyla TFF'ye başvurdu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından alınan kararla Trabzonspor'un Çalımbay'a 345 bin euro ödemesine hükmedildi.