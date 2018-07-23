Hosseini imzalıyor
Kulübü İstiklal’e ‘serbest kalma bedeli’ ödenerek alınacak 22 yaşındaki Hosseini bugün 3 yıllık kontrata imza atacak
Yunus Emre SEL
ÇAVUŞOĞLU KRİZİ ÇÖZDÜ
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Hosseini'nin transferinde en büyük payın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ait olduğunu söyleyerek, "İstiklal kulübünün başkanının tavrı nedeniyle büyük kriz yaşandı. Krizi Bakanımız Sayın Çavuşoğlu'nun büyük çabaları sonucunda aştık. Tahran Büyükelçisi Rıza Tekin'in de payı var. Konu İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye kadar gitti" dedi.
- 23.7.2018
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Benfica oldu
Toplam 26
Yorum
5323417160 bir turlu bunlardan kurtulamiyoruz poff
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 15
Yorum
aslan bence fb nin yeni genç kadrusu süper oldu.fulham ve feyenorda karşı başarılı oyunları gelecek için umut verici. fb benficayı eleyebilir.
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'den ilk yorum!
Toplam 15
Yorum
geronimo zor bir kura aslında bizim için bütün elemeler zordu adı sanı duyulmamış takımlara elenme huyumuz var yani final maçlarını oynayamıyoruz .
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