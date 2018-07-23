Hosseini imzalıyor – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Hosseini imzalıyor

    Hosseini imzalıyor

    Kulübü İstiklal’e ‘serbest kalma bedeli’ ödenerek alınacak 22 yaşındaki Hosseini bugün 3 yıllık kontrata imza atacak

    Trabzonspor uzun uğraşlar sonucunda 'ye getirdiği İranlı Majid Hosseini'ye bugün imzayı attırıyor. KAP'a resmi bildirimi dün yapan bordo-mavili yönetim, "Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin Esteghlal ile olan sözleşmesinde yer alan buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanıldığı, resmi olarak Esteghlal 'ye bildirilmiş olup, futbolcu ile de sözleşme yapılması konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi. Hosseini'nin sözleşmesindeki fesih maddesi gereği kulübü İstiklal'e 100 bin dolar ödeneceği öğrenildi. Önceki gün 'a gelerek sağlık kontrolünden geçirilen 22 yaşındaki oyuncu ile bugün 'da 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
    Yunus Emre SEL

    ÇAVUŞOĞLU KRİZİ ÇÖZDÜ
    Başkan Ahmet Ağaoğlu, Hosseini'nin transferinde en büyük payın Dışişleri Bakanı Mevlüt 'na ait olduğunu söyleyerek, "İstiklal kulübünün başkanının tavrı nedeniyle büyük kriz yaşandı. Krizi Bakanımız Sayın 'nun büyük çabaları sonucunda aştık. Tahran Büyükelçisi Rıza Tekin'in de payı var. Konu 'ye kadar gitti" dedi.
    1. 23.7.2018
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