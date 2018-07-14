Ogenyi Onazi kampa katıldı
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    kampa katıldı

    <a href="/index/ogenyi-onazi?id=d132bbd1-1827-48e7-bb5d-40fdc78c031b" class="" rel="tag">Ogenyi Onazi</a> kampa katıldı

    'un Nijeryalı oyuncusu kamp kadrosuna katıldı.

    hazırlıklarının Slovenya'daki ilk bölümünü Lyubyana şehri Kranj kasabasında tamamlayan , ikinci etap çalışmaları için Kranjska Gora'da bulunan hotel kompas'da kampa girdi. Slovenya'da 1 Temmuz'da başlayan kampın ilk bölümü 12 gün sürürken takımına 1 gün izin vermişti. Kafile akşam saatlerinde otele yerleşmeye başlarken, izinli olarak ilk kamp dönemine katılmayan Nijeryalı oyuncu de zamanında kampa katılan isim oldu.

    'da düzenlenen 'nda Nijerya kadrosunda bulunan ancak forma giyemeyen oyuncu, dün akşam saatlerinde 'un kampına katıldı. ile görüşen oyuncu takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

    Bordo-mavili takım akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 14.7.2018 10:18
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