Ogenyi Onazi kampa katıldı
Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi kamp kadrosuna katıldı.
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takım kadrosunda bulunan ancak forma giyemeyen oyuncu, dün akşam saatlerinde Trabzonspor'un kampına katıldı. Teknik Direktör Ünal Karaman ile görüşen oyuncu takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.
Bordo-mavili takım akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
- 14.7.2018 10:18
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Yorum
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Toplam 4
Yorum
ali kırcı Bununla ne yeni sözleşme imzalayacaksın orada miss gibi Recep Gül var... azıcık güvenin şu çocuklara...
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Yeni sistemde Topal ya da Josef
Toplam 1
Yorum
:)))) yahu azizi isteyenlerin istemediği oyuncular degilmiydi :))) degisimin tam zamanı :)))) alin size degisim :))))) kana yakin gari :)))))
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