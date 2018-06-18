Okay Yokuşlu Trabzonspor'a vedaya gelecek
Celta Vigo'ya giden Okay önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek kamp çalışmalarına başlayacak takım arkadaşlarına veda edecek.
Celta Vigo'ya giden Okay önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek kamp çalışmalarına başlayacak takım arkadaşlarına veda edecek. Okay'a burada yönetim tarafından yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verilecek.
ALTAY'A 90 BİN EURO
Okay'ın transferinde yetiştirici olan Altay, 6 milyon euro bonservisin yüzde 1.5'una sahip olacak. İzmir ekibi, 24 yaşındaki ön liberonun transferinden kasasına 90 bin euro (500 bin TL) koyacak.
- 18.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Okay Yokuşlu Trabzonspor'a vedaya gelecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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