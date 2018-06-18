Okay Yokuşlu Trabzonspor'a vedaya gelecek – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Okay Yokuşlu Trabzonspor'a vedaya gelecek

    Okay Yokuşlu Trabzonspor'a vedaya gelecek

    'ya giden Okay önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek kamp çalışmalarına başlayacak takım arkadaşlarına veda edecek.

    'ya giden Okay önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek kamp çalışmalarına başlayacak takım arkadaşlarına veda edecek. Okay'a burada yönetim tarafından yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verilecek.

    ALTAY'A 90 BİN EURO
    Okay'ın transferinde yetiştirici olan , 6 milyon bonservisin yüzde 1.5'una sahip olacak. ekibi, 24 yaşındaki ön liberonun transferinden kasasına 90 bin (500 bin TL) koyacak.

    1. 18.6.2018
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