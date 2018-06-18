Okay Yokuşlu Trabzonspor'a vedaya gelecek

Celta Vigo'ya giden Okay önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek kamp çalışmalarına başlayacak takım arkadaşlarına veda edecek. Okay'a burada yönetim tarafından yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verilecek.



ALTAY'A 90 BİN EURO

Okay'ın transferinde yetiştirici olan Altay, 6 milyon euro bonservisin yüzde 1.5'una sahip olacak. İzmir ekibi, 24 yaşındaki ön liberonun transferinden kasasına 90 bin euro (500 bin TL) koyacak.