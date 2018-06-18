Okay Yokuşlu İspanya'da konuştu: Matic'e benzetiliyorum – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    İspanya'da konuştu: Matic'e benzetiliyorum

    <a href="/index/okay-yokuslu?id=243e8268-47b2-4f79-8dfa-f8ec466f4aad" class="" rel="tag">Okay Yokuşlu</a> İspanya'da konuştu: Matic'e benzetiliyorum

    'dan 'ya giden , Celta basınına açıklamalar yaptı.

    'dan 'ya transfer olan Milli futbolcu , Celta medyasına açıklamalarda bulundu.

    Kendisi ve oyunuyla alakalı değerlendirmeler yapan , "İnsanlar, onlara Matic'i anımsattığımı söylüyor" diye konuştu.

    Oyun içinde fiziksel temastan çekinmediğini belirten 24 yaşındaki orta saha "Aynı zamanda top almayı ve orta sahayı organize etmeyi seviyorum. Sahada olduğumda yüzde yüzle oynarım. Bu konuda söz verebilirim" ifadelerini kullandı.

    sözlerini şöyle sürdürdü:

    Celta'yı biliyorum, iyi futbol oynuyorlar. Umarım onların gelişmesine katkıda bulunurum. La Liga bence dünyanın en iyi ligi... Premier Lig ile birlikte benim favorim.

    Vigo kentinin İzmir'e benzeten Okay, "Deniz kenarında ve yağmurlu. Buraya adaptasyonumun kolay olacağını düşünüyorum. Güzel bir şehir" dedi.

    Fotomac.com.tr / Dış haberler

    1. 18.6.2018 10:59
    2. Güncelleme: 18.6.2018 15:46
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