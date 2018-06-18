Okay Yokuşlu İspanya'da konuştu: Matic'e benzetiliyorum
Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya giden Okay Yokuşlu, Celta basınına açıklamalar yaptı.
Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya transfer olan Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta medyasına açıklamalarda bulundu.
Kendisi ve oyunuyla alakalı değerlendirmeler yapan Okay Yokuşlu, "İnsanlar, onlara Matic'i anımsattığımı söylüyor" diye konuştu.
Oyun içinde fiziksel temastan çekinmediğini belirten 24 yaşındaki orta saha "Aynı zamanda top almayı ve orta sahayı organize etmeyi seviyorum. Sahada olduğumda yüzde yüzle oynarım. Bu konuda söz verebilirim" ifadelerini kullandı.
Okay Yokuşlu sözlerini şöyle sürdürdü:
Celta'yı biliyorum, iyi futbol oynuyorlar. Umarım onların gelişmesine katkıda bulunurum. La Liga bence dünyanın en iyi ligi... Premier Lig ile birlikte benim favorim.
Vigo kentinin İzmir'e benzeten Okay, "Deniz kenarında ve yağmurlu. Buraya adaptasyonumun kolay olacağını düşünüyorum. Güzel bir şehir" dedi.
Fotomac.com.tr / Dış haberler
- 18.6.2018 10:59
- Güncelleme: 18.6.2018 15:46
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Okay Yokuşlu İspanya'da konuştu: Matic'e benzetiliyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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