Bize Yalvaç da Trabzon – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
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    Bize Yalvaç da

    Bize Yalvaç da <a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a>
    GURBETÇİ Gençler taraftar grubunun başlattığı " Bordo- Mavi" projesi kapsamında Yalvaç Kumdanlı İlköğretim Okulu'nun dış cephesi bordo-maviye boyandı. Okula bir de kütüphane yaptırılırken öğrencilere kaşkol, forma ve hediyeler verildi.
    1. 14.6.2018
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