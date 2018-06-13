Celta Vigo'yla anlaşan Okay Yokuşlu sağlık kontrolünden geçti – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    'yla anlaşan sağlık kontrolünden geçti

    Celta Vigo'yla anlaşan Okay Yokuşlu sağlık kontrolünden geçti

    ile her konuda anlaşma sağlayan sağlık kontrolünden geçti. Ayrıca Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da Okay Yokuşlu transferi konusunda 'nın Celta Vigo Kulübü yetkililerinin dün kendilerini arayarak bordo-mavili kulübün hesap numarasını istediğini söyledi!

    Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, 'nun transferi konusunda 'nın Kulübü yetkililerinin dün kendilerini arayarak bordo-mavili kulübün hesap numarasını istediğini söyledi.

    Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, sözleşmeye göre 6 milyon ödeyen kulübün Okay Yokuşlu'yu alabileceğini belirterek, "Celta Vigo Kulübü yetkilileri dün banka hesap numaramızı istedi. Okay'ı almaya niyetleri var. Bizim bu konuda herhangi bir tasarrufumuz yok." dedi.

    Okay Yokuşlu için 3 milyon avro peşin, diğer 3 milyon avroluk kısmın da 1 yıl içinde ödenmesi gerektiğini kaydeden Hacısalihoğlu, transferin henüz sonuçlanmadığını belirtti.

    Hacısalihoğlu, çalışmalarının sürdüğünü, 'nın Caen takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper Damien Da Silva'nın transferinin bittiği şeklindeki haberlerin doğru olmadığını sözlerine ekledi.

    1. 13.6.2018 13:22
    2. Güncelleme: 13.6.2018 13:40
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