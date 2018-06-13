Celta Vigo'yla anlaşan Okay Yokuşlu sağlık kontrolünden geçti
Celta Vigo ile her konuda anlaşma sağlayan Okay Yokuşlu sağlık kontrolünden geçti. Ayrıca Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da Okay Yokuşlu transferi konusunda İspanya'nın Celta Vigo Kulübü yetkililerinin dün kendilerini arayarak bordo-mavili kulübün hesap numarasını istediğini söyledi!
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Okay Yokuşlu'nun transferi konusunda İspanya'nın Celta Vigo Kulübü yetkililerinin dün kendilerini arayarak bordo-mavili kulübün hesap numarasını istediğini söyledi.
Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, sözleşmeye göre 6 milyon avro ödeyen kulübün Okay Yokuşlu'yu alabileceğini belirterek, "Celta Vigo Kulübü yetkilileri dün banka hesap numaramızı istedi. Okay'ı almaya niyetleri var. Bizim bu konuda herhangi bir tasarrufumuz yok." dedi.
Okay Yokuşlu için 3 milyon avro peşin, diğer 3 milyon avroluk kısmın da 1 yıl içinde ödenmesi gerektiğini kaydeden Hacısalihoğlu, transferin henüz sonuçlanmadığını belirtti.
Hacısalihoğlu, transfer çalışmalarının sürdüğünü, Fransa'nın Caen takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper Damien Da Silva'nın transferinin bittiği şeklindeki haberlerin doğru olmadığını sözlerine ekledi.
- 13.6.2018 13:22
- Güncelleme: 13.6.2018 13:40
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Celta Vigo'yla anlaşan Okay Yokuşlu sağlık kontrolünden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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