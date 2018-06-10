Yeni sezona yeni Onur – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Yeni sezona yeni Onur

    Yeni sezona yeni Onur

    Geçen yıl bitime 6 hafta kala sakatlanan ve sezonu kapatan kaptan Onur, 26 Haziran'da 'da başlayacak kamp çalışmalarına kadar tamamen iyileşecek.

    Geçen yıl bitime 6 hafta kala sakatlanan ve sezonu kapatan kaptan Onur, 26 Haziran'da 'da başlayacak kamp çalışmalarına kadar tamamen iyileşecek. Sakatlığı sürecinde kendisine verilen antrenman programlarını uygulamaya özen gösteren Onur'un, yeni sezona formda girmek istediği ve genç kalecilere formasını kaptırmayı düşünmediği öğrenildi. Yönetimin feda talebine de olumlu yanıt veren 30 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki günlerde menajeriyle Trabzon'a gelerek yeni sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

    TAKIMIN LİDERİ OKAY
    ekibinde geçen sezon bir maçta en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Okay Yokuşlu oldu. 24 yaşındaki ön libero, karşısında 23, maçında 21, deplasmanında 20 kez ikili mücadele kazandı ve bu alanda zirvede yer aldı.
    1. 10.6.2018
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