Yeni sezona yeni Onur
Geçen yıl bitime 6 hafta kala sakatlanan ve sezonu kapatan kaptan Onur, 26 Haziran'da Trabzon'da başlayacak kamp çalışmalarına kadar tamamen iyileşecek.
TAKIMIN LİDERİ OKAY
Karadeniz ekibinde geçen sezon bir maçta en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Okay Yokuşlu oldu. 24 yaşındaki ön libero, Karabük karşısında 23, Konya maçında 21, Malatya deplasmanında 20 kez ikili mücadele kazandı ve bu alanda zirvede yer aldı.
- 10.6.2018
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında forma savaşı!
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Yorum
F.B. DEGISMEZ KOC AZIZ YILDIRIMIN GENC NUSBETTESI , VE TALEBESI, BIRAZ KIBARCASI, SINSI SINSI ISINE DEVAM EDICEK DIGER KULUPLERI COKERTME ONCELIGIYLE.
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Çalımbay sesleri
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sami turk teknik adamlar ne bulunmaz degermis be, bir takimdan bir takima, hic bos kalmiyorlar, basari da sifir, yilda 2 takim calistiriyorlar
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Volkan ile 1 yıl daha
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sami artik bu adam garaja cekilmeli, fener bu yaslilarla bir yere varamaz arkadas. taze kan sart.
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