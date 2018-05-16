Trabzonspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Trabzonspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan , Esteban Alvarado, Uğur Demirok, Kamil , Abdülkadir Ömür, Fabian Castillo, ve Hugo Rodallega ile izinli olan ve Ogenyi Onazi katılmadı.

    Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

    Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 16.5.2018 13:09
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