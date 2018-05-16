Trabzonspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak, Esteban Alvarado, Uğur Demirok, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür, Fabian Castillo, Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega ile izinli olan Olcay Şahan ve Ogenyi Onazi katılmadı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- 16.5.2018 13:09
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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