Başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Yusuf Yazıcı için İtalya'dan dev teklif...
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı için İtalya'dan astronomik bir transfer teklifi geldiğini açıkladı.
- 7.5.2018 09:42
- Güncelleme: 7.5.2018 09:50
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Bursaspor yorumu: Tiyatroyu bugün izledik
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER DOĞRULAR İÇİN AHMET ÇAKAR HOCA GEREKENİ SÖYLEMİŞ. BİZ SPOR SEVERLERE HİÇ BİR ŞEY BIRAKMAMIŞ.TEBRİKLER AHMET HOCA, TEBRİKLER ERMAN HOCA
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Aykut Kocaman: "Bırakabilirim"
Toplam 7
Yorum
bjk advers Aykutu az kalsın unutuyordum KENDİSİ LİGİMİZE DEĞER KATAN çok şerefli BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜR BIRAKMASI ÇOK BÜYÜK KAYIP OLUR !
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Galatasaray'ın penaltı isyanı!
Toplam 3
Yorum
Yorumcu Fener hakemle, Galatasaray hakemi de yenerek kazandı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Yusuf Yazıcı için İtalya'dan dev teklif... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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