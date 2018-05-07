Roma'dan Trabzonspor'a dev teklif
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Başkan açıkladı! için İtalya'dan dev teklif...

    Başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Yusuf Yazıcı için İtalya'dan dev teklif...

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı için İtalya'dan astronomik bir transfer teklifi geldiğini açıkladı.

    1. 7.5.2018 09:42
    2. Güncelleme: 7.5.2018 09:50
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Yusuf Yazıcı için İtalya'dan dev teklif... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN