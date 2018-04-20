Avrupa endişesi
Ziraat Türkiye Kupası’nda Teleset Mobilya Akhisarspor’un finale yükselmesi, Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor’da tedirginlik oluşturdu
PLANLAR ZORA GİRDİ
Ligde son 5 haftaya girilirken 4'üncü sıradaki F.Bahçe'nin 11 puan gerisinde bulunan bordo-mavililerin, ilk 4 şansı çok zor. Rakibini geçebilmesi için kalan tüm maçlarını kazanıp F.Bahçe'nin de 12 puan kaybetmesini beklemek zorunda olan bordo-mavililerin gözü Türkiye Kupası finalinde olacak. Karadeniz ekibi, Avrupa'ya katılabilme noktasında, 5'inci sıradaki yerini koruyup, 9 Mayıs'ta oynanacak kupa final karşılaşmasında Akhisarspor'un kaybetmesini beklemek zorunda kalacak.
İKİ SEZONDUR GİDEMİYOR
Son olarak 2015-16 sezonunda Avrupa'da mücadele eden bordo-mavililer, son iki sezondur ise Avrupa'da yok. Trabzonspor daha önce 2000-01, 2001-02 ve 2002-03 sezonunlarında üst üste 3 yıl Avrupa'ya gidememişti.
- 20.4.2018
-
Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
-
Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
-
Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
Avrupa endişesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.