Avrupa endişesi – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    endişesi

    Avrupa endişesi

    Ziraat ’nda Teleset Mobilya Akhisarspor’un finale yükselmesi, kupalarına katılmayı hedefleyen ’da tedirginlik oluşturdu

    'de 5'inci sırada yer alan 'un, kupalarına katılma hedefi sıkıntıya girdi. Ligi ilk 4 sırada tamamlayan takımlardan birinin Ziraat 'nı kazanması durumunda lig 5'incisine Avrupa'ya gitme hakkı doğarken, ilk 4'te yer alan F.Bahçe ve 'ın mücadele ettiği kupa yarı final mücadelesinde ligde 12'nci sırada yer alan Akhisarspor'un 'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırması, Trabzonspor'un da hesaplarını bozdu.

    PLANLAR ZORA GİRDİ
    Ligde son 5 haftaya girilirken 4'üncü sıradaki F.Bahçe'nin 11 puan gerisinde bulunan bordo-mavililerin, ilk 4 şansı çok zor. Rakibini geçebilmesi için kalan tüm maçlarını kazanıp F.Bahçe'nin de 12 puan kaybetmesini beklemek zorunda olan bordo-mavililerin gözü Türkiye Kupası finalinde olacak. ekibi, Avrupa'ya katılabilme noktasında, 5'inci sıradaki yerini koruyup, 9 Mayıs'ta oynanacak kupa final karşılaşmasında Akhisarspor'un kaybetmesini beklemek zorunda kalacak.

    İKİ SEZONDUR GİDEMİYOR
    Son olarak 2015-16 sezonunda Avrupa'da mücadele eden bordo-mavililer, son iki sezondur ise Avrupa'da yok. Trabzonspor daha önce 2000-01, 2001-02 ve 2002-03 sezonunlarında üst üste 3 yıl Avrupa'ya gidememişti.
    1. 20.4.2018
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