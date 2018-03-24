Avrupa umudu – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    umudu

    <a href="/index/avrupa?id=d34d906b-ef3c-4435-abb8-bf3ee125cab7" class="" rel="tag">Avrupa</a> umudu

    ekibi, Malatyaspor galibiyetlerinin ardından kupalarına katılma umutlarını artırdı.

    ekibi, Malatyaspor galibiyetlerinin ardından kupalarına katılma umutlarını artırdı. 42 puan ile 5. sıraya yükselen bordo-mavili takım 4. sırada bulunan F.Bahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. 'ın hedefi kupalarına katılmak.

    HERKES YERİNE
    FIRTINA, G.Saray derbisiyle birlikte alışılmış oyun düzenine geri dönecek. Son iki haftada stoperde oynayan Okay Yokuşlu, kart cezalısı Onazi'nin yerine tekrar orta sahadaki görevine dönerken, Hubocan ise stoperdeki yerini alacak. Hubocan'ın yanında Uğur Demirok olacak.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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