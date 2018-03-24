Avrupa umudu
Karadeniz ekibi, Malatyaspor galibiyetlerinin ardından Avrupa kupalarına katılma umutlarını artırdı.
Karadeniz ekibi, Malatyaspor galibiyetlerinin ardından Avrupa kupalarına katılma umutlarını artırdı. 42 puan ile 5. sıraya yükselen bordo-mavili takım 4. sırada bulunan F.Bahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Rıza Çalımbay'ın hedefi Avrupa kupalarına katılmak.
HERKES YERİNE
FIRTINA, G.Saray derbisiyle birlikte alışılmış oyun düzenine geri dönecek. Son iki haftada stoperde oynayan Okay Yokuşlu, kart cezalısı Onazi'nin yerine tekrar orta sahadaki görevine dönerken, Hubocan ise stoperdeki yerini alacak. Hubocan'ın yanında Uğur Demirok olacak.
HERKES YERİNE
FIRTINA, G.Saray derbisiyle birlikte alışılmış oyun düzenine geri dönecek. Son iki haftada stoperde oynayan Okay Yokuşlu, kart cezalısı Onazi'nin yerine tekrar orta sahadaki görevine dönerken, Hubocan ise stoperdeki yerini alacak. Hubocan'ın yanında Uğur Demirok olacak.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Avrupa umudu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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