Onur duvarı
Bordo-mavili takımın tecrübeli kalecisi, özellikle ikinci yarıdaki kritik anlarda Gilberto’nun 2 şutunda kalesinde devleşti!..
ANCAK kaptan, Gilberto'nun şutunda topu kontrol ederek kendi hatasını telafi etti. 79'da karşı karşıya pozisyonda Gilberto'nun bir başka vuruşunu da ayaklarıyla çelen Onur, bu sırada kısa süreli sakatlık yaşadı. Tedavisinin ardından karşılaşmaya devam etti. Onur'un yediği tek golde ise top savunmaya çarpıp kendisini yanılttığı için yapabileceği fazla bir şey yoktu.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:04
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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