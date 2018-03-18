10 maçta 5 galibiyet – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    10 maçta 5 galibiyet

    10 maçta 5 galibiyet

    Süper Lig'de bugün 'un ile oynayacağı müsabakayı yönetecek.

    Süper Lig'de bugün 'un ile oynayacağı müsabakayı yönetecek. Fırtına, Ankara bölgesi hakemi ile bugüne kadar çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 4 kez kaybetti. Uğurlu en son Fırtına'nın Antalyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmada düdük çaldı.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
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