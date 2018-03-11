Hakkını arayacak – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Hakkını arayacak

    Hakkını arayacak

    Trencin kulübü ödemenin yapıldığını kabul etti. Trabzon’un haklılığı kısa sürede ortaya çıkabilir

    FIFA tarafından verilen transfer yasağının haksız olduğunu ve ödemelerin yapıldığını belirten , mağdur edildiği gerekçesiyle CAS'ta hakkını arayacak. Trencin yetkililerinin de ödemenin kendilerine yapıldığını kabul ettiği ve bu nedenle Trabzonspor'un haklılığının kısa sürede ortaya çıkacağı öğrenildi. Bordo-mavili kulüp, ödemeleri zamanında yaptığını ancak Matus Bero'nun kulübü Trencin'in bunu bildirmediğini net bir şekilde beyan ederken, bunun netleşmesi durumunda yaşanan itibar kaybı için de tazminat davası açabileceği iddia edildi.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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