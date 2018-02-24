Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamada, Kasım 2017 itibariyle borcun 358 milyon TL’ye yükseldiği ve kulübün son altı ay içerisinde de 149 milyon TL zarar ettiği açıklandı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin 30 Kasım 2017 tarihli özet finansal durum tablosu ve aynı tarihte sona eren altı aylık ara hesap dönemi, bağımsız bir şirket tarafından sınırlı denetime tabi tutuldu. KAP'a yapılan açıklamada, kulübün kısa dönem borcu ve altı aylık zararı açıklandı.



Buna göre 31 Mayıs 2017 tarihinde 264 milyon olan kısa dönem borcu, Kasım 2017 itibariyle 358 milyon TL'ye yükseldi. Bu arada kulübün Kasım 2017 tarihi itibariyle son altı ay içerisinde de 149 milyon TL zarar ettiği açıklandı. Denetlemeyi yapan şirketin açıklamasında kulübün (TTK) 376. maddesi kapsamında borca batıklık seviyesinde olduğuna vurgu yapması ve ayrıca şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizliklerin bulunduğuna işaret etmesi dikkat çekti.