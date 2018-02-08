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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Sosa ve Kamil beğenildi

    Sosa ve Kamil beğenildi
    Bordo-mavili takımda ligde 10 maç aradan sonra sınavıyla ilk 11'de forma şansı bulan Arjantinli orta saha oyuncusu ile cezalı sağ bek Pereira'nın yerine görev yapan Kamil Ahmet'in performansları beğenildi. Teknik direktör 'ın da bu iki futbolcunun ortaya koyduğu oyundan memnun kaldığı, ayrıca karşılaşmasının ardından tüm takımı mücadele ve performansları nedeniyle tebrik ettiği de öğrenildi
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:43
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